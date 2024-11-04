İngiliz gazetecilerden BBC'ye Gazze çağrısı! "Tarafsız ve cesur olun"

04 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:23

İngiltere'de 237 gazeteci, Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail yanlısı haber yapan BBC'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Gazeteciler yazdıkları mektupta BBC'ye Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısı yaptı.

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Gazze Şeridi'nde soykırım yapan işgalci İsrail'i görmezden gelen Batı medyası uzun bir süredir eleştirilerin odağında... İsrail yanlısı medya kuruluşlarına tepkiler her geçen gün daha da büyüyor.

İngiltere'de 101'i BBC çalışanı olan toplam 237 gazeteci, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye bir mektup gönderdi. Gazeteciler mektupta BBC'ye Gazze haberlerinde tarafsız olunması çağrısı yaptı.

TARAFSIZ VE CESUR OL

Gazeteciler Gazze haberlerinin İsrail yanlısı bir tutum sergilediğini eleştirerek, BBC'den bu haberlere tarafsız ve cesur bir yaklaşımla yer vermesini istedi. BBC'ye yönelik adım atılması çağrısında bulunan imzacılar, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişini engellediğini de hatırlattı.

"İSRAİL'İN HATALARINI MANŞETLERİNİZE TAŞIYIN"

İsrail’in iddialarını kanıtlayacak yeterli delil olmadığının haberlerde belirtilmesini isteyen gazeteciler, İsrail’in hatalı olduğu konuları manşetlere taşımak, Gazze haberlerinde Ekim 2023 öncesi bağlamı vermek ve İsrailli siyasi ile askeri yetkililere röportajlarda zorlayıcı sorular sorma çağrısı da yaptı.

ITV VE SKY'A DA ÇAĞRI YAPTILAR

İmzacıların mesajı BBC'ye doğrudan iletilmiş olsa da ITV ve Sky gibi diğer büyük İngiliz medya kuruluşlarına da benzer bir çağrıda bulunuldu.