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İsrail Gazze Şeridi'nde camiyi hedef aldı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ekim 2024 07:08 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 07:12
İsrail Gazze Şeridi&#039;nde camiyi hedef aldı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye saldırı düzenle. Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye saldırı düzenlediği bildirildi. 

Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan camide yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'nde camiyi hedef aldı: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırının “Daha önce 'Şüheda El Aksa Camii’ olarak hizmet veren bir Hamas komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını” iddia etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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