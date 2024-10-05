CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail oturumu' çağrısı

05 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:59

TBMM'nin 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi konusuyla toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu konuyla ilgili ilginç bir çağrı geldi. Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp ‘Bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim Salı günü toplanacağını, hükümetin milletvekillerini "İsrail tehdidi"ne ilişkin bilgilendireceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.

"MECLİS'TE PAYLAŞMASI LAZIM"

Özel, oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesi gerektiğini ifade ederek "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp ‘Bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım" dedi.

"TOPLANMAYI OLUMLU BULUYORUM"

Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel şöyle devam etti: "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp ‘bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır, kapalı bir oturum olsun dedik bize bilgi verin. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum. Ancak o oturuma mutlaka sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor."