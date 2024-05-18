İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sır gibi sakladığı fotoğraflar sergilendi!

18 May 2024 11:52 - Güncelleme : 18 May 2024 13:03

Son günlerde Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ni kızdıracak skandallara imza attı. Özellikle çiftin Nijerya ziyareti İngiliz Kraliyet Ailesi'nde parçalanma başlıklarıyla gündem olmasına neden oldu. Bunun akabinde İngiltere Kraliyet ailesi gündemi değiştirecek ataklarda bulundu. Bunlardan biri de kamuoyundan saklanan fotoğraflar oldu. Buckingham Sarayı'ndaki King's Gallery'de sergilenen fotoğraflar ise uzun süredir medyanın peşinde olduğu bildirildi.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ'NİN SIR GİBİ SAKLADIĞI FOTOĞRAFLAR SERGİLENDİ!

En dikkat çeken fotoğrafların başında 1943’te VI. Kral George’un Windsor Kalesi’ndeki Royal Lodge’da aile üyeleriyle çevrili bir masada oturduğu fotoğraf oldu.

Prens Charles ve Prenses Anne'nin doğum gününden bir kare...

Kraliyet ailesi en çok doğum sonrası Kraliçe ve prenseslerin fotoğraflarını saklardı. İlk kez bozuldu.

Kraliçe Elizabet'in bir doğum günü partisinde Prenses Margaret ile sohbeti...