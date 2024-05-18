Hindistan'da otobüs alev topuna döndü! 9 kişi hayatını kaybetti

18 May 2024 12:06 - Güncelleme : 18 May 2024 12:08

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Nuh bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, 9 kişi yaşamını yitirdi. Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana'nın Nuh bölgesi yakınlarında yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu bir otobüs alev aldı.

HİNDİSTAN'DA OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, yangının kontrol altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıkladı.