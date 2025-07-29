İngiltere Başbakanı Starmer'den İsrail'e uyarı: Somut adımlar atmazsa Filistin'i tanıyacağız

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarını bahane ederek Gazze'ye yoğunlaştırdığı baskı sonucunda bir insanlık dramı yaşanırken kentte sağ kalabilen insanlar bu kez de açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İsrail'in uyguladığı şiddet ve terör politikaları dünya devletlerinin çoğu tarafından kınanırken hukuki adımlar da yoğunlaşmaya başladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak." ifadeleriyle Filistin'i tanıma sinyalini verdi.

Starmer, kabineye iki devletli çözümün uygulanabilirliğini sağlamak için bu kararı aldığını da açıkladı.

"İSRAİL'İN YARDIMI DAMLA DAMLA VERMESİ DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı, çocuklar açlıktan ölüyor. İsrail'in yardımı damla damla vermesi dünyayı dehşete düşürüyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin karar, Avrupa’daki diğer liderlerle birlikte üzerinde çalıştığı yeni bir barış planı ve Gazze’ye insani yardımın artırılması konularının da ele alındığı toplantının sonrasında geldi.

Önceki İngiliz hükümetleri, Filistin devletini "doğru zaman geldiğinde" tanıyacaklarını belirtmiş ancak bugünkü gibi net bir tavır ortaya koymamıştı.

MACRON DA TANIYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron açıklamasında "Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim. Eylülde BM Genel Kurulu'nda ilan edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Macron, kararını Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a bir mektupla bildirdiğini açıklamıştı.