İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildi

29 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:52

İsrail'den bir günde 22 cinayet daha! Evleri tek tek bombalıyorlar

İsrail'den bir günde 22 cinayet daha! Evleri tek tek bombalıyorlar

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini belirterek, bunun "cömert" bir teklif olduğunu söyledi.

Cameron, "Hamas'ın önündeki mevcut teklif potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyor. Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder" ifadelerini kullanarak, tüm esirler serbest bırakılmadan savaşın sona ermeyeceğini sözlerine ekledi.