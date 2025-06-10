İngiltere öncü oldu, 4 ülke peşinden geldi: 5 ülkeden İsrailli aşırı sağcı bakanlara yaptırım kararı

Gazze'ye Madleen isimli gemiyle insani yardım götüren 12 aktivistin İsrail'de gözaltına alınmasının ardından İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, Norveç ve Avustralya 2 İsrailli bakana yaptırım kararı aldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e 5 ülke tarafından yaptırım uygulanacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik açıklamaları nedeniyle İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım kararı alındığı ifade edildi. Bu kapsamda aşırı sağcı Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in İngiltere'ye girişleri yasaklanacağı ve İngiltere'deki tüm varlıkları dondurulacağı belirtildi.

4 ÜLKE DE İNGİLTERE İLE AYNI KARARDA

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç gibi ortaklarla birlikte İngiltere'nin İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara yönelik artan şiddet ve korkutma eylemlerinin durdurulması gerektiği konusunda "net" olduğu vurgulandı. Açıklamada, Smotrich ve Ben-Gvir'e karşı alınan tedbirlerin, İsrail'in uluslararası insani hukuku uygulaması gereken Gazze'deki olaylardan ayrı düşünülemeyeceği" belirtildi.

''AŞIRI ŞİDDETE VE HAK İHLALİNE TEŞVİK ETTİLER''

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yaptığı açıklamada, "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etti. Bu eylemler kabul edilemez. Bu nedenle sorumluların hesap vermesini sağlamak için şimdi harekete geçtik. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, Gazze'nin yönetiminde gelecekte hiçbir rolü olamayacak olan Hamas'ın elindeki kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptığı açıklamada, yaptırım kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Saar, İsrail kabinesinin karara yanıt vermek üzere gelecek hafta toplanacağını söyledi.

Ben-Gvir ve Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kırılgan hükümet koalisyonunu ayakta tutmaya yardımcı olan aşırı sağ siyasi partilere liderlik ediyor. Her iki isim, daha önce Gazze'ye yönelik sert söylemleri ve pozisyonları nedeniyle eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.