İngiltere'de at paniği! Kontrolden çıkan sürü hayatı felç etti

İngiltere'de başıboş kalan 12 attan oluşan bir sürü yerleşim alanında paniğe yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde atların sokaklarda hızla ilerlediği görülürken olayda yaralanan kimse olmadı. Ancak bazı evlerin bahçeleri ve araçlar hasar gördü.

İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesine bağlı East Leake kasabasında başıboş kalan bir at sürüsü, yerleşim alanında kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 12 attan oluştuğu belirtilen sürünün, çevredeki ahırlardan kaçarak kasaba içine girdiği tahmin ediliyor.

Tanıkların anlattığına göre, genelde sessiz olan sokaklar bir anda nal sesleriyle doldu. Yüksek hızla ilerleyen atlar nedeniyle sürücüler araçlarını ani şekilde durdurmak zorunda kalırken, bazıları da olası bir çarpışmayı önlemek için araçlarını yol kenarına çekti.

İngiltere merkezli SWNS haber ajansının elde ettiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürünün sokaklardan hızla geçtiği ve araçların sert frenlerle durduğu görülüyor. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İngiltere'de at paniği! Kontrolden çıkan sürü hayatı felç etti

"BİR ANDA HER ŞEY VAHŞİ BATI'YA DÖNDÜ"

Nottinghamshire Polisi’nden yapılan açıklamada, bazı evlerin bahçelerinin zarar gördüğü, çiçek tarlalarının ezildiği ve birkaç aracın hasar aldığı belirtildi.

Bir mahalle sakini, “Bir anda her şey Vahşi Batı’ya döndü. Şanslıydık, daha kalabalık bir saat olsaydı ciddi sonuçlar doğabilirdi” ifadelerine yer verdi.

Başka bir görgü tanığı ise, park halindeki bir aracın atlar tarafından tekmelendiğini ve sürünün bazı bahçelere girdiğini söyledi.

İhbarlar üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, atların sahibiyle birlikte çalışarak sürüyü kısa sürede kontrol altına aldı.

Nisan 2024’te Londra merkezinde beş süvari atı, inşaat sesleri nedeniyle ürkerek yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda kontrolden çıkmış, askerler ve siviller yaralanmış, çok sayıda araç hasar görmüştü.

