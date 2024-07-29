İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

29 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:42

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

İngiltere'nin Southport'taki Hart Caddesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi yaralandı, yetkililer yaralılar arasında çocukların da olduğunu açıkladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

Polis, bir erkeğin gözaltına alındığını, bıçağa ise el konulduğunu açıkladı. Polis sözcüsü konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor ve daha fazla ayrıntı mümkün olduğunda açıklanacak."

İNSANLAR KAPILARINI, PENCERELERİNİ KİLİTLEDİ

Yetkililer, halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ancak geniş çaplı bir tehdit olmadığını vurguladı.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, 20 polis aracının, birkaç ambulansın ve bir helikopterin geldiğini anlattılar. Mahalle sakinleri, güvende kalabilmek için kapılarını ve pencerelerini kilitlediklerini belirttiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.