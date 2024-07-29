Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
29 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:42
İngiltere&#039;de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

İngiltere'nin Southport'taki Hart Caddesi'nde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda çocuklar da dahil 8 kişi yaralandı. Yetkililer, bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı. 

İngiltere'nin Southport'taki Hart Caddesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi yaralandı, yetkililer yaralılar arasında çocukların da olduğunu açıkladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. 

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

Polis, bir erkeğin gözaltına alındığını, bıçağa ise el konulduğunu açıkladı. Polis sözcüsü konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 "Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor ve daha fazla ayrıntı mümkün olduğunda açıklanacak." 

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

İNSANLAR KAPILARINI, PENCERELERİNİ KİLİTLEDİ

Yetkililer, halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ancak geniş çaplı bir tehdit olmadığını vurguladı.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, 20 polis aracının, birkaç ambulansın ve bir helikopterin geldiğini anlattılar. Mahalle sakinleri, güvende kalabilmek için kapılarını ve pencerelerini kilitlediklerini belirttiler. 

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...