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 | Berkay Alptekin

İngiltere'de bir garip olay! Doktor taklidi yapan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

İngiltere'nin Plymouth şehrinde yer alan Derriford Hastanesi'nde doktor taklidi yapan henüz 13 yaşındaki bir çocuk ihbar üzerine tutuklandı. Çocuğun hastaneye bağlı hangi bölümde bulunduğuna veya tıbbi kayıtlara erişimi olup olmadığına dair bir doğrulama yapılmadı.

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İngiltere'de bir garip olay! Doktor taklidi yapan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:15

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yer alan Derriford Hastanesi'nde doktor taklidi yaptığı ileri sürülen 13 yaşındaki bir çocuk hastaneye yapılan ihbar üzerine tutuklandı.

Derriford Hastanesi'nde yaşanan olayda tutuklanan çocuk daha sonra öğütler verilerek serbest bırakıldı. Devon ve Cornwall Polisi, olayla ilgili kısıtlı bilgi paylaşırken, çocuğun hastaneye bağlı hangi bölümde bulunduğuna veya tıbbi kayıtlara erişimi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

"PERSONEL TARAFINDAN İHBAR EDİLDİ"

Devon ve Cornwall Polisi olayla ilgili yapılan açıklamada, "19 Ocak pazar günü, saat 10.30 civarında, Derriford Hastanesi güvenliği tarafından hastanede doktor kılığına girmiş bir kişi tespit edildi. Personel tarafından ihbar edilen şahıs, polis ekiplerince tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili başka bir işlem yapılmayacağı ifade edildi.

 

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