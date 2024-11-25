İngiltere'de can kayıplarına neden olan Bert Fırtınası Fransa'yı da alarma geçirdi

25 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:01

İngiltere ve İrlanda'yı vuran Bert Fırtınası 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İngiltere’nin farkı bölgelerinde yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Kuzey İrlanda’daki çok sayıda evi su bastı. İngiltere ve İrlanda’nın ardından Fransa’da da etkili olan Bert Fırtınası sebebiyle ülkenin 9 vilayetinde turuncu alarm verildi.

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İngiltere ve İrlanda'yı, Bert Fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Bu senenin 2. büyük fırtınası olan Bert nedeniyle normal yağış miktarının yüzde 80'inden fazlası yağdı.

Can kayıplarının ilki, köpeğini gezdirmeye çıkan 75 yaşındaki Brian Perry'nin kaybolmasıyla yaşandı. Perry'nin cesedi Galler​'deki Afon Conwy nehri yakınlarında bulundu. İkinci ölüm vakası, Lancashire bölgesinde yaşandı. 80'li yaşlardaki bir sürücü, aracıyla su birikintisine girince hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle meydana gelen diğer kazalarda da üç kişi daha öldü.

Galler'in kuzeyinde bulunan Llangollen yakınlarında ise bir evde mahsur kalan 5'i yetişkin, 5'i çocuk toplam 10 kişi heyelan nedeniyle büyük bir tehlike atlattı.

İNGİLTERE VE İRLANDA'NIN ARDINDAN FRANSA​'DA BERT ALARMI

İngiltere ve İrlanda'da büyük bir yıkıma neden olan Bert Fırtınası, Fransa’nın doğu ve orta kesimlerini etkisi altına aldı. Fransız Meteoroloji Ajansı Metro-France, saatteki hızı 120 kilometreyi aşan Bert Fırtınası'nın akşam saatlerine kadar Allier, Saone-et-Loire, Jura, Puy-de-Dome, Loire, Rhone, Ain, Haute-Loire ve Isere vilayetlerinde hayatı olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle bu vilayetlerde turuncu alarm verildi. Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle uyarı verilen eyaletlerin bulunduğu Auvergne Rhone-Alpes bölgesinde tren seferlerinde aksamalar yaşandı.