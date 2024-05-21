İngiltere’de ‘enfekte kan’ skandalı sonuçlandı: Milyarlarca pound tazminat ödenecek

21 May 2024 21:40 - Güncelleme : 21 May 2024 21:49

İngiltere, ülkeyi sarsan “enfekte kan” skandalı kurbanlarına milyarlarca pound tazminat ödeyecek. İngiltere’de 80’i çocuk bin 250 hastaya HIV virüsü taşıyan kan verildiği ortaya çıkmıştı.

GERÇEKLER YILLARCA SAKLANDI

İngiltere’de 1970-1991 yılları arasında 30 bin kişinin sağlık hizmetleri aldığı sırada HIV ve hepatit virüsü taşıyan enfekte kan verilmesi nedeniyle rahatsızlanması veya hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sonuçlandı. Soruşturmanın dün duyurulan sonuçları, on binlerce hastanın enfekte kan yoluyla ölümcül enfeksiyonlara yakalanmasında İngiliz yetkililerin ihmali olduğunu ve bu felakete ilişkin gerçeklerin on yıllar boyunca saklandığını ortaya koydu.

3 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Yaklaşık 3 bin kişinin ölmesi ve çok sayıda insanın ömür boyu sürecek hastalıklara yakalanmasıyla sonuçlanan enfekte kan skandalı, İngiliz sağlık sisteminde tarihin en büyük ve en ölümcül skandalı olarak kayıtlara geçti. İngiltere, “enfekte kan” skandalı kurbanlarına milyarlarca pound tazminat ödeyecek.

“UTANÇ GÜNÜ”

İngiltere, ülkeyi sarsan “enfekte kan” skandalı kurbanlarına milyarlarca pound tazminat ödeyecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kurbanlardan özür dileyerek soruşturma raporunun yayınlandığı günün İngiliz devleti için bir utanç günü olduğunu söyledi.

İngiltere’de 1970-1991 yılları arasında 30 bin kişinin sağlık hizmetleri aldığı sırada HIV ve hepatit virüsü taşıyan enfekte kan verilmesi nedeniyle rahatsızlanması veya hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sonuçlandı. Soruşturmanın dün duyurulan sonuçları, on binlerce hastanın enfekte kan yoluyla ölümcül enfeksiyonlara yakalanmasında İngiliz yetkililerin ihmali olduğunu ve bu felakete ilişkin gerçeklerin on yıllar boyunca saklandığını ortaya koydu.

Yaklaşık 3 bin kişinin ölmesi ve çok sayıda insanın ömür boyu sürecek hastalıklara yakalanmasıyla sonuçlanan enfekte kan skandalı, İngiliz sağlık sisteminde tarihin en büyük ve en ölümcül skandalı olarak kayıtlara geçti.