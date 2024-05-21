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Chelsea'de Pochettino dönemi sona erdi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 21:16 - Güncelleme : 21 May 2024 21:30
Chelsea&#039;de Pochettino dönemi sona erdi

Premier Lig takımlarından Chelsea ile bekleneni veremeyen Mauricio Pochettino dönemi sona erdi.

Chelsea'de sezon başında göreve gelen Arjantinli menajer Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 52 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

PERFORMANSI PEK İYİ OLMADI

Pochettino, başında olduğu Chelsea ile bu sezon Premier Ligde topladığı 63 puan ile kendisine 6. sırada yer bulabildi. Toplamda 38 karşılaşmaya çıkan Arjantinli çalıştırıcı 18 galibiyet 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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