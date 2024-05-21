Chelsea'de Pochettino dönemi sona erdi

21 May 2024 21:16 - Güncelleme : 21 May 2024 21:30

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

Chelsea'de sezon başında göreve gelen Arjantinli menajer Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 52 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

PERFORMANSI PEK İYİ OLMADI

Pochettino, başında olduğu Chelsea ile bu sezon Premier Ligde topladığı 63 puan ile kendisine 6. sırada yer bulabildi. Toplamda 38 karşılaşmaya çıkan Arjantinli çalıştırıcı 18 galibiyet 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.