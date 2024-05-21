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Trendyol 1. Lig play-off finali, 30 Mayıs'ta Adana'da oynanacak

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 20:59 - Güncelleme : 21 May 2024 21:05
Trendyol 1. Lig play-off finali, 30 Mayıs&#039;ta Adana&#039;da oynanacak

Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Çorum'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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