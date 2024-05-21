Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 19:55 - Güncelleme : 21 May 2024 19:58
Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.
HAKAN'IN İNTER KARNESİ
Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr