Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi

21 May 2024 19:55 - Güncelleme : 21 May 2024 19:58

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

HAKAN'IN İNTER KARNESİ

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.