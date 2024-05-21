Stefan Kuntz'a sürpriz görev

21 May 2024 19:21 - Güncelleme : 21 May 2024 19:28

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi yapan ve 8 aydır takım çalıştırmayan Stefan Kuntz, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile görüşüyor.

KUNTZ, HAMBURG'A DOĞRU



61 yaşındaki teknik adam, Alman basınına yaptığı açıklamada Hamburg ile görüştüğünü doğruladı.

YENİ POZİSYONU SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ

Bu arada Sky'ın haberine göre; Hamburg yönetimi, spor direktörü Jonas Boldt'un sözleşmesini feshetti ve bu görev için Kuntz ile anlaştı.



Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, 2023-24 sezonunu 58 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Stefan Kuntz daha önce Bochum'da sportif direktör olarak ve Kaiserslautern'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmıştı. Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktör olarak başarılı bir dönemin ardından, son olarak 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'na hocalık yapmıştı.

KUNTZ'UN TÜRKİYE KARNESİ



A Milli Futbol Takımı ile 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.