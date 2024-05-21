TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Mesut Özil'den ziyaret!

21 May 2024 18:39 - Güncelleme : 21 May 2024 18:44

Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giyen eski futbolcu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.



Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Almanya Millî Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

BAŞARI DİLEDİ

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Mesut Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Millî Takımımız için başarı dileklerini iletti.



Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti."