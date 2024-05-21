Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milan'dan ayrılıyor

21 May 2024 18:19 - Güncelleme : 21 May 2024 18:23

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in Milan macerası sona erdi. Kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

Milan'ın internet sitesinden yayınlanan bir video ile ayrılığı duyuran Danimarkalı stoper, "İtalya'ya ilk transfer olduğumda 19 yaşındaydım. Palermo'ya gelmiştim. O zamanlar menajerime 'Milan'da oynamak istiyorum' demiştim. Uzun süre bunun hayalini kurdum ve sonunda gerçekleşti. Milan benim kulübüm. Burası benim evim. Harika zamanlar geçirdim. Futbolu bıraktıktan sonra yeniden Milano'ya gelip bu şehirde yaşamaya devam edeceğim" dedi.

KJAER'İN KARNESİ

Toplamda 5 sezon Milan forması giyen 35 yaşındaki savunmacı, 120 maçta görev aldı. Kjaer 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.