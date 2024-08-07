İngiltere'de milyoner aile tarafından 26 yıl boyunca alıkonuldu: Köle gibi muamele gördüm

07 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:49

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

Mağdur bir çalışan, Lincolnshire'da milyoner Rooney ailesine ait bir sitedeki karavanda yaşarken 26 yıl boyunca insan onuruna aykırı koşullarda yaşamaya zorlandığını bildirdi.

Rooney ailesinin evsiz erkekleri yaklaşık 26 yıldır köleliğe zorladığı, onları bakımsız karavanlarda yaşamaya, hiç para almadan çalışmaya, idrar ve dışkıyla kirlenmiş karavanlarda uyumaya mecbur bıraktığı ortaya çıktı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mağdurun kız kardeşi, hükümetten gelen ödeme sayesinde kardeşinin gece gündüz bakım masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Ancak Rooney ailesi tarafından köle olarak tutulan diğer 15 kişinin yardım alamadan öldükleri rapor edildi.

Polis, mağdurların bulundukları sırada yetersiz beslendiklerini ve genellikle Rooney'lerden artık yiyecek aldıklarını söyledi.

"KENDİ MEZARINI KAZ"

Bir kurbana, kendisini haftanın 7 günü, günde 12 saat çalışmaya zorlayan bir sözleşmeyi imzalamazsa kendi mezarını kazmasının söylendiği bildirildi.

Cezayı veren Yargıç Timothy Spencer QC, ailenin ''acımasızlıklarının tüyler ürpertici'' olduğunu söyledi.

En ağır suçu işlediği belirtilen Patrick Rooney ve John Rooney sırasıyla 15 yıl 6 ay ve 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.