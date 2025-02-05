İngiltere'de sokak ortasında bıçaklı saldırı! 2 genç ağır yaralandı

05 Şubat 2025 10:02 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:21

İngiltere'nin Manchester şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu iki genç ağır yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yer alan Longsight bölgesindeki Rushford Caddesi ve Purcell Caddesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olay, dün yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldi.

16 ve 20 yaşlarındaki iki genç olay yerinde polisler tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Görgü tanıkları bıçaklı saldırıdan kısa bir süre önce bir "kavga" yaşandığını ileri sürerken henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

İnternette dolaşan fotoğraflarda olay yerine çok sayıda polis arabası ve ambulansın sevk edildiği görülüyor. Manchester Polis Deartmanı'ndan Dedektif Müfettiş Terina Arthern yaşanan olayla ilgili, "Bir soruşturma başlattık ve bu gece iki genç adamın yaralanmasına neden olan olayların zaman çizelgesini belirlemek için çeşitli soruşturma hatlarını takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.