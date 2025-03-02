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 | Berkay Alptekin

İngiltere'de yaşam süresi azaldı! Suçlu kebap ilan edildi

İngiltere'nin bazı şehirlerinde yaşam süresinin düşmesi ülkede krize neden oldu. İki şehirde artan genç yaştaki ölümlerin suçlusu kebap ilan edildi.

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İngiltere'de yaşam süresi azaldı! Suçlu kebap ilan edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:34

İngiltere'nin iki kentinde yaşam süresinin ülke ortalamasına göre düşmesi tartışmaları beraberinde getirdi. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre Glasgow ve Blackpool'da yaşam süresi ortalamanın çok altına düştü. Ülkede kadınlar için ortalama yaşam süresi 90'ı aşarken erkekler için ise 86 yıl 7 aya çıktı.

KEBAP SUÇLU BULUNDU

Glasgow'da ise kadınlar için ortalama yaşam süresi 78 yıl 3 ayken Blackpool'daki erkekler için ise bu süre 73 yıl 6 aya geriledi. Bu iki kentte yaşayanlar, sonuçlara şaşırmadıklarını ifade ederek sorunun kaynağının kebap olduğunu ileri sürdü.

Kentte yaşayan vatandaşlar nüfusun büyük bölümünün kebapla beslendiğini, uyuşturucu ve ucuz alkol tüketiminin de çok yaygın olduğunu bu yüzden yaşam süresinin düştüğünü savundu.

Dorothy Gillies isimli bir vatandaş, insanların evde yemek yapmak yerine sürekli dışarıda yemek yediğini ve kötü beslendiğini dile getirdi.

SINIF FARKI YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

İngiltere'nin resmi verilerine göre, yaşam süreleri ülkenin farklı bölgelerinde büyük değişim gösteriyor. Yoksul mahallelerde yaşam süresi keskin bir biçimde düşerken daha varlıklı insanların yaşadığı yerlerde ortalama yaşam süresi, yoksul mahallelere göre neredeyse 13 yıl daha uzun olarak ölçülüyor.

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