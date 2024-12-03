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Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı! Hırsızları kebap paketiyle bertaraf etti

03-12-2024 12:49 | Güncelleme: 03-12-2024 12:52
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

İngiltere'nin Paddington bölgesinde bir kebapçıdan siparişini alan Christopher Harris, hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Yaşlı adamın bileğindeki 18 bin sterlin(79.121.988 TL) değerindeki saat, hırsızların gözünden kaçmadı. Harris'i takip eden hırsızlar, bir anda adamın üstüne atlayarak saatini çalmaya çalıştı. Hırsızları elinde taşıdığı kebap paketiyle dövmeye başlayan adam uzun süre mücadele vererek hırsızları savuşturmayı başardı. Harris'in durumu ihbar etmesi üzerine soruşturma açan polisler, güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Hırsızların kimliği Rayan Belhadj ve Amine Bentaib olduğu tespit edildi ve ikili yakalandı. Bentaib'in hakkında bir yıl önce sınır dışı kararı verildiği ve suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.

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