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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:53

Ankara Abisi tutuklandı: İlk açıklamayı avukatı yaptı

Ankara Abisi adıyla tanınan Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığına ilişkin söylemler son günlerde sosyal medyada sıkça dolaşıyordu. Gelen son bilgilere göre ise Oyanık, Uşak merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Gündeme bomba gibi düşen tutuklama haberinin ardından Ankara Abisi İyilik Derneği ve avukatı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada tutuklama kararının mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtilirken, suçlamaların kabul edilmediği ifade edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ankara Abisi tutuklandı: İlk açıklamayı avukatı yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:53

Yaptığı yardım faaliyetleri ile gündeme gelen ve halkın Ankara Abisi olarak tanıdığı Yasin Oyanık’ın tutuklanması sosyal medyada büyük ses getirdi. Ankara Abisi İyilik Derneği ve Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmediklerini belirterek derneğin yardım faaliyetlerine ilişkin kayıtların incelenmesi çağrısında bulunuldu.

HABERİN ÖZETİ

Ankara Abisi tutuklandı: İlk açıklamayı avukatı yaptı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
"Ankara Abisi" olarak tanınan Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının ardından derneği ve avukatı suçlamaları reddederek mali kayıtların incelenmesi çağrısında bulundu.
Yasin Oyanık, 9 Ekim 2026'da gözaltına alınarak Uşak'a sevk edilmiş ve 13 Ekim 2026'da "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştır.
Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli, tutuklama kararının suçların kesinleştiği veya mahkûmiyet hükmü olduğu anlamına gelmediğini vurgulamıştır.
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini dernek hesaplarına yapılan bazı para transferlerinin kaynağına ilişkin iddialar oluşturmaktadır.
Dernek yönetimi; yardım çalışmalarının, bağışların kullanımının ve harcanmayan kaynakların banka hareketleri, faturalar ile teslim kayıtları üzerinden incelenebileceğini belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTI

Tutuklanan Yasin Oyanık, avukatının yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından “Gardaşlarım, sizleri çok seviyorum. Bugünleri de atlatacağız inşallah. Benim gönlüm rahat, sizlerin de gönlü rahat olsun. Allah’a emanetsiniz.” Notu ile paylaştı.

 

Ankara Abisi tutuklandı: İlk açıklamayı avukatı yaptı

9 EKİM’DE GÖZALTINA ALINDI

Dernek tarafından paylaşılan açıklamaya göre Oyanık, 9 Ekim 2026'da gözaltına alındı ve ifade işlemleri için 'a sevk edildi. Oyanık hakkında 13 Ekim 2026'da, “Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

“TUTUKLAMA KARARI SUÇLARIN KESİNLEŞTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR”

Açıklamada, tutuklama kararının mahkûmiyet hükmü olmadığı ve isnat edilen suçların kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı. Oyanık'ın suçlamaları reddettiği belirtilirken, açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istediği aktarıldı.

Dernek yönetimi, iddialara ilişkin beyanların savcılığa sunulduğunu, savunma ve itirazların da soruşturma makamlarına iletildiğini bildirdi.

“ÇALIŞMALAR VE BAĞIŞLAR İNCELENEBİLİR”

Ankara Abisi İyilik Derneğinin açıklamasında, kuruluşun ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında destek sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Yardım çalışmalarının ve bağışların kullanımının banka hareketleri, faturalar, yardım ve teslim kayıtları üzerinden incelenebileceği belirtilen açıklamada, ilgili bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

PARA TRANSFERLERİNİN KAYNAĞI SORUŞTURMADA ÖNE ÇIKIYOR

Açıklamada, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin dernek hesaplarına yapılan bazı para transferlerinin kaynağına ilişkin iddialar olduğu belirtildi. Dernek yönetimi, transferlerin kaynağına ilişkin iddialarla yöneticilerin bu kaynağı bilerek ve suç amacıyla hareket edip etmediğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca derneğin yardım faaliyetlerinin yanı sıra harcanmayan kaynakların hesaplarda ve dernek adına kayıtlı varlıklarda bulunmasının da mali inceleme kapsamında olduğu ifade edildi.

Dernek ve Oyanık'ın avukatı, Türk yargısına güvendiklerini belirterek savunmanın ve tüm delillerin eksiksiz değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

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ETİKETLER
#yasin oyanık
#Uşak
#Ankara Abisi İyilik Derneği
#Hüseyin Emre Dereli
#Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak
#Gündem
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