Ankara Abisi tutuklandı: İlk açıklamayı avukatı yaptı

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İstanbul
Yaptığı yardım faaliyetleri ile gündeme gelen ve halkın Ankara Abisi olarak tanıdığı Yasin Oyanık’ın tutuklanması sosyal medyada büyük ses getirdi. Ankara Abisi İyilik Derneği ve Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmediklerini belirterek derneğin yardım faaliyetlerine ilişkin kayıtların incelenmesi çağrısında bulunuldu.
Tutuklanan Yasin Oyanık, avukatının yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından “Gardaşlarım, sizleri çok seviyorum. Bugünleri de atlatacağız inşallah. Benim gönlüm rahat, sizlerin de gönlü rahat olsun. Allah’a emanetsiniz.” Notu ile paylaştı.
Dernek tarafından paylaşılan açıklamaya göre Oyanık, 9 Ekim 2026'da gözaltına alındı ve ifade işlemleri için Uşak'a sevk edildi. Oyanık hakkında 13 Ekim 2026'da, “Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.
Açıklamada, tutuklama kararının mahkûmiyet hükmü olmadığı ve isnat edilen suçların kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı. Oyanık'ın suçlamaları reddettiği belirtilirken, açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istediği aktarıldı.
Dernek yönetimi, iddialara ilişkin beyanların savcılığa sunulduğunu, savunma ve itirazların da soruşturma makamlarına iletildiğini bildirdi.
Ankara Abisi İyilik Derneğinin açıklamasında, kuruluşun ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında destek sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi.
Yardım çalışmalarının ve bağışların kullanımının banka hareketleri, faturalar, yardım ve teslim kayıtları üzerinden incelenebileceği belirtilen açıklamada, ilgili bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin dernek hesaplarına yapılan bazı para transferlerinin kaynağına ilişkin iddialar olduğu belirtildi. Dernek yönetimi, transferlerin kaynağına ilişkin iddialarla yöneticilerin bu kaynağı bilerek ve suç amacıyla hareket edip etmediğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Ayrıca derneğin yardım faaliyetlerinin yanı sıra harcanmayan kaynakların hesaplarda ve dernek adına kayıtlı varlıklarda bulunmasının da mali inceleme kapsamında olduğu ifade edildi.
Dernek ve Oyanık'ın avukatı, Türk yargısına güvendiklerini belirterek savunmanın ve tüm delillerin eksiksiz değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.