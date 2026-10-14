Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

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İstanbul
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da FETÖ bağlantısı iddiasına ilişkin inceleme başlatılmıştı. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın tehdit edildiğini söyledi.
Habertürk'e konuşan Osman Aksu, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirtti. O dönemde Avcılar’da bulunan bir derneğe, arkadaşı Tahsin Sefa’yı ziyaret etmek için gittiğini söyleyen Aksu, görüşme sırasında Osman Sınav’ın da derneğe geldiğini ifade etti.
Aksu’nun anlatımına göre, dernek başkanı Tahsin Sefa, Osman Sınav’ın moralsiz olduğunu fark ederek kendisine bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Sefa’nın Sınav’la özel olarak görüşmek istemesine rağmen Aksu’nun odadan ayrılmasına izin verilmedi.
Aksu, görüşme sırasında Sınav’ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini ve dizinin formatının değiştirilmesinin istendiğini anlattığını öne sürdü.
Aksu, Osman Sınav'ın "Dizinin formatını değiştirmemi istiyorlar. ‘Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin’ dediler.” açıklamasını yaptığını söyledi.
Osman Aksu, Tahsin Sefa'nın da Osman Sınav'a, “Senin hâlin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl, eğer formatını değiştirmeyeceksen” dediğini aktardı.
Osman Sınav'ın ise “Ben bir düşüneyim” yanıtını verdiğini belirten Aksu, sonrasında yaşananları bilmediğini ifade etti.
Osman Sınav, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. Dizi, 2007 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla yeniden ekranlara döndü.