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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:23

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011'de Silivri'de kaldığı cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, çarpıcı bir iddiada bulundu. Aksu, soruşturma kapsamında inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini öne sürdü.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:23

2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı () görevlisi 'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini iddia etti.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da FETÖ bağlantısı iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.
Tanık Osman Aksu, 2004 yılında Avcılar'daki bir dernekte Osman Sınav ile Tahsin Sefa arasındaki görüşmeye tanık olduğunu belirtti.
Aksu'nun iddiasına göre Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini ve kendisinden 'Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin' denildiğini söyledi.
Görüşmede Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a formatı değiştirmeyecekse diziden ayrılmasını tavsiye ettiği aktarıldı.
Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı ve dizi 2007 yılında 'Kurtlar Vadisi Pusu' adıyla yeniden ekranlara döndü.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında dizisi hakkında da FETÖ bağlantısı iddiasına ilişkin inceleme başlatılmıştı. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin yapımcısı ve ilk yönetmeni 'ın tehdit edildiğini söyledi.

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

Habertürk'e konuşan Osman Aksu, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirtti. O dönemde Avcılar’da bulunan bir derneğe, arkadaşı Tahsin Sefa’yı ziyaret etmek için gittiğini söyleyen Aksu, görüşme sırasında Osman Sınav’ın da derneğe geldiğini ifade etti.

Aksu’nun anlatımına göre, dernek başkanı Tahsin Sefa, Osman Sınav’ın moralsiz olduğunu fark ederek kendisine bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Sefa’nın Sınav’la özel olarak görüşmek istemesine rağmen Aksu’nun odadan ayrılmasına izin verilmedi.

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

"OSMAN SINAV'I ENVER ALTAYLI TEHDİT ETTİRDİ"

Aksu, görüşme sırasında Sınav’ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini ve dizinin formatının değiştirilmesinin istendiğini anlattığını öne sürdü. 

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

"YA DİZİYİ BIRAK YA DA FORMATINI DEĞİŞTİR"

Aksu, Osman Sınav'ın "Dizinin formatını değiştirmemi istiyorlar. ‘Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin’ dediler.” açıklamasını yaptığını söyledi.

Osman Aksu, Tahsin Sefa'nın da Osman Sınav'a, “Senin hâlin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl, eğer formatını değiştirmeyeceksen” dediğini aktardı.

Osman Sınav'ın ise “Ben bir düşüneyim” yanıtını verdiğini belirten Aksu, sonrasında yaşananları bilmediğini ifade etti.

Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren tanıktan çarpıcı sözler! Osman Sınav’ı tehdit eden ismi açıkladı

AYNI YIL DİZİDEN AYRILDI

Osman Sınav, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. Dizi, 2007 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla yeniden ekranlara döndü.

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#osman sınav
#Kurtlar Vadisi Pusu
#Enver Altaylı
#Kaşif Kozinoğlu
#MİT
#Gündem
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