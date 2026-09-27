Kurtlar Vadisi'ni yapan Pana Film direktörü Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi

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İstanbul
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.