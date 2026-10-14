Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:43

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ''Artık sabrımız taştı'' diyerek İran'a yeni mesajını verdi. ABD lideri, ''Onlara ağır bir darbe indireceğiz'' dediği açıklamasında Hürmüz Boğazı'nı da ABD'nin kontrol ettiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:43

ABD Başkanı , eyaletindeki Wasilla şehrinde yapılan ara seçim mitinginde 'la yaşanan askeri gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın çok çetin ve birçok açıdan kötü bir ülke olduğunu söyleyen Trump, "Onlar dünyanın neresinde olursa olsun terörün bir numaralı devlet sponsoru. Nükleer silah sahibi olmalarına 2 hafta kalmıştı" ifadelerini kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump, Alaska'da katıldığı bir mitingde İran ile yaşanan askeri gerilim ve ülkenin nükleer programına dair sert açıklamalarda bulunarak savaşın çok yakında biteceğini söyledi.
Trump, İran'ın terörün bir numaralı devlet sponsoru olduğunu ve nükleer silah sahibi olmasına 2 hafta kaldığını belirtti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a nakit para gönderdiğini belirten Trump, bu paranın füze ve nükleer silah geliştirmek için kullanıldığını iddia etti.
İran'a indirilen darbeler sonucu ülkenin donanması, hava kuvvetleri ve uçaksavarlarının kalmadığını, sadece yüksek enflasyona sahip olduklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini ve oradan savaş öncesinden daha fazla petrol geçtiğini savunan Trump, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın nükleer silahı engellemek için ödenecek küçük bir bedel olduğunu vurguladı.
İran'a yönelik sabırlarının tükendiğini ifade eden Trump, ağır bombardımanlarla ülkenin nükleer silaha sahip olma ihtimalinin binlerce ton kayanın altına gömüldüğünü dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

''OBAMA UÇAKLA NAKİT PARA GÖNDERDİ''

İran kaynaklı nükleer tehdidin daha önce ortadan kaldırılabileceğini, ancak eski ABD başkanlarının bunu yapmadığını belirten Trump, "Onlara milyarlarca dolar veren Barack Obama tarafından bunun çok uzun zaman önce durdurulması gerekirdi. Hatırlayın, İran'a nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi. Bir Boeing 757'yi nakit parayla doldurup oraya gönderdiler. O paraya ne olduğunu merak ediyorum. Bu adamların uçağı gördüklerindeki halini hayal edebiliyor musunuz? Buna ek olarak İran'a on milyarlarca dolar ödediler ve İran ne yaptı biliyor musunuz? Parayı füzeler ve nükleer silahlar geliştirmek için kullandı. Yani diğer başkanlar da benim yaptığımı yapmalıydı" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

''SAVAŞ ÇOK YAKINDA BİTECEK''

İran'ın 51 yıldan bu yana Orta Doğu'nun kabadayısı gibi davrandığını öne süren Trump, "Ama artık Orta Doğu'nun kabadayısı değiller. Bu savaş çok yakında bitecek" dedi. 

Gerçekleştirdikleri saldırılarla İran'a çok büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Trump, "Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Uçaksavarları yok. Hiçbir şeyleri kalmadı. Sahip oldukları tek şey enflasyon. Dünyadaki ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahipler. Paraları yok. Askerlerine ödeme yapmıyorlar. Güvenlik güçlerine ödeme yapmıyorlar. Polislerine ödeme yapmıyorlar" diye konuştu.

İran savaşının kısa bir süre içinde biteceğini yineleyen Trump, "İran nükleer silah sahibi olamayacak. Eğer bela görmek istiyorsanız nükleer silaha sahip olmalarına izin verin. İşte o zaman gerçek belayı görürsünüz" dedi.

Trump, "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

''ENERJİ FİYATLARINDAKİ DALGALANMA ÖDENECEK KÜÇÜK BEDEL''

Trump, İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları konusundaki eleştirilere de değindi. Petrol fiyatlarının tahmininden daha düşük seyrettiğini ifade eden Trump, "Ama biliyorsunuz, Hürmüz Boğazı'nı açtık. Oradan savaş öncesinde geçenden daha fazla petrol geçiyor. İnanın ya da inanmayın, boğazı biz kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ödenecek küçük bir bedel" olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine tehditler yağdırdı: Onlara günlerini göstereceğiz

''AĞIR DARBE İNDİRECEĞİZ, SABRIMIZ TAŞTI''

Konuşmasında İran'a gözdağı veren Trump, "İran'a ne yapacağımızı görene kadar bekleyin. Onlara ağır bir darbe indireceğiz. Bir nevi artık sabrımız taştı. Aslında biliyorsunuz, sabrımız tamamen tükendi" ifadelerini kullandı. Bunun bir öneminin olmadığını söyleyen Trump, "Asıl önemli olan nükleer silaha sahip olmamaları ve olamayacaklar da" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini bu ülkenin ilgili tesislerine yönelik ağır bombardımanlarla ortadan kaldırdıklarını ima eden Trump, "Bu ihtimal binlerce ton kayanın altına gömüldü" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu
OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi
ETİKETLER
#Barack Obama
#Trump
#iran
#alaska
#Wasilla
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.