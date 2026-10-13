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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:03

Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu

Küresel dizel krizi tırmanırken, ABD Senatosu’nda "Putin" çatlağı büyüdü. ABD'de 12 senatör Trump'a dizel çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:03

Küresel dizel gerilimi her gün tırmanırken 'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden 12 senatör, ABD Başkanı 'a seslendi. Senatörler "'dan ithal edilen dizele yönelik yaptırımların askıya alınmasına ilişkin anlaşmadan geri dönme" çağrısında bulundu. Aralarında 6 Cumhuriyetçi ve 6 Demokratın bulunduğu 12 senatör, Başkan Trump'a mektup yazdı.

Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu

TRUMP'A MEKTUP

Mektupta, "(Rusya) Devlet Başkanı ile 9 Ekim'de yaptığınız anlaşma, adil amaçlara ulaşmayacağı gibi Amerikalıların faydasına da olmayacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya kaynaklı dizele yönelik yaptırımları askıya alan lisansın, "savaş makinesini finanse etmek için Putin'e yakıt sağladığı" görüşü dile getirilen mektupta, bu ithalatın ABD'deki akaryakıt fiyatları üzerinde de "çok az" etkisi olacağına işaret edildi.

Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu

Mektupta, Rusya'nın elde edeceği gelirleri "Çin, İran ve Kuzey Kore'yle güvenlik işbirliğini ilerletmek için kullanacağı" konusunda uyarıda bulunularak, "yaptırımları askıya alma kararından geri dönülmesi" çağrısı yapıldı.

TRUMP, YAPTIRIMLARI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Küresel dizel krizinde yeni perde: Senatörlerden Trump'a uyarı mektubu

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresinin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

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#rusya
#donald trump
#ABD
#demokrat parti
#vladimir putin
#cumhuriyetçi parti
#Dünya
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