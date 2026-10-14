A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

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İstanbul
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın yeni patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz cuma günü özel uçakla İstanbul’a getirilen ve resmi teklif yapılan Arda Turan, yerli teknik direktörler arasında TFF’nin ilk ve tek tercihi konumundaydı. Ancak genç teknik adamın dün yaptığı açıklamaların ardından süreçte dengeler tamamen değişti.
Arda Turan’ın açıklamaları sonrası TFF yönetimi, teknik direktör arayışında strateji değişikliğine gitme kararı aldı. Masadaki yerli alternatiflerin tükenmesiyle birlikte federasyonun ağırlıklı olarak yabancı teknik adamlar üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi.
Kasım ayında Uluslar Ligi kapsamında oynayacağımız kritik Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde yeni bir yabancı teknik adamla anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı B planı devrede. TFF’nin, bu iki zorlu mücadeleye takımı geçici olarak deneyimli bir yerli çalıştırıcıya emanet ederek çıkmayı planladığı ifade ediliyor.
Federasyon kulislerinde konuşulan son bilgilere göre, kasım ayındaki iki maçlık periyot için düşünülen en güçlü adayın Şenol Güneş olduğu ortaya çıktı. Kalıcı bir teknik adamla anlaşma sağlanamaması halinde, A Milli Takım’ın Belçika ve Fransa maçlarında kulübesinde geçici olarak deneyimli teknik adamın yer alması bekleniyor.
74 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında daha önce iki farklı dönemde görev yaptı:
Son olarak Trabzonspor’da görev yapan Şenol Güneş, Mart 2025’te bordo-mavili kulüpteki görevinden ayrılmıştı. TFF’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi adımları atması bekleniyor.