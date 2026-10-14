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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:49

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella sonrası teknik direktör arayışlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arda Turan’ın son açıklamaları sonrası gözler diğer adaylara çevrilirken, Uluslar Ligi maçları öncesi masadaki en güçlü formül ve Şenol Güneş detayı belli oldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:49

İtalyan teknik adam ile yollarını ayıran (TFF), ’nın yeni patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

Geçtiğimiz cuma günü özel uçakla İstanbul’a getirilen ve resmi teklif yapılan , yerli teknik direktörler arasında TFF’nin ilk ve tek tercihi konumundaydı. Ancak genç teknik adamın dün yaptığı açıklamaların ardından süreçte dengeler tamamen değişti.

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

YERLİ LİSTESİNDE TEK ADAYDI: ROTA YABANCI HOCALARA KAYDI

Arda Turan’ın açıklamaları sonrası TFF yönetimi, teknik direktör arayışında strateji değişikliğine gitme kararı aldı. Masadaki yerli alternatiflerin tükenmesiyle birlikte federasyonun ağırlıklı olarak yabancı teknik adamlar üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi.

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

ULUSLAR LİGİ İÇİN İKİ MAÇLIK GEÇİCİ ÇÖZÜM

Kasım ayında Uluslar Ligi kapsamında oynayacağımız kritik Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde yeni bir yabancı teknik adamla anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı B planı devrede. TFF’nin, bu iki zorlu mücadeleye takımı geçici olarak deneyimli bir yerli çalıştırıcıya emanet ederek çıkmayı planladığı ifade ediliyor.

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

MASADAKİ SÜRPRİZ İSİM: ŞENOL GÜNEŞ

Federasyon kulislerinde konuşulan son bilgilere göre, kasım ayındaki iki maçlık periyot için düşünülen en güçlü adayın olduğu ortaya çıktı. Kalıcı bir teknik adamla anlaşma sağlanamaması halinde, A Milli Takım’ın Belçika ve Fransa maçlarında kulübesinde geçici olarak deneyimli teknik adamın yer alması bekleniyor.

A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

AY-YILDIZLI FORMAYLA 3. DÖNEM İHTİMALİ

74 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında daha önce iki farklı dönemde görev yaptı:

  • 2000-2004 Dönemi: A Milli Takım ile 50 karşılaşmaya çıkan Güneş, maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı ve 2002 Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye’ye Dünya üçüncülüğü kazandırdı.
  • 2019-2021 Dönemi: İkinci döneminde 32 maçta görev alan tecrübeli çalıştırıcı, takımı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı.
A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

Son olarak Trabzonspor’da görev yapan Şenol Güneş, Mart 2025’te bordo-mavili kulüpteki görevinden ayrılmıştı. TFF’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi adımları atması bekleniyor.

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ETİKETLER
#Arda Turan
#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#A Milli Futbol Takımı
#şenol güneş
#Spor
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