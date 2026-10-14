A Milli Takım’da teknik direktör belirsizliği: Arda Turan açıklaması sonrası tüm hesaplar değişti! Dikkat çeken Şenol Güneş detayı

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın yeni patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü özel uçakla İstanbul’a getirilen ve resmi teklif yapılan Arda Turan, yerli teknik direktörler arasında TFF’nin ilk ve tek tercihi konumundaydı. Ancak genç teknik adamın dün yaptığı açıklamaların ardından süreçte dengeler tamamen değişti.

YERLİ LİSTESİNDE TEK ADAYDI: ROTA YABANCI HOCALARA KAYDI

Arda Turan’ın açıklamaları sonrası TFF yönetimi, teknik direktör arayışında strateji değişikliğine gitme kararı aldı. Masadaki yerli alternatiflerin tükenmesiyle birlikte federasyonun ağırlıklı olarak yabancı teknik adamlar üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi.

ULUSLAR LİGİ İÇİN İKİ MAÇLIK GEÇİCİ ÇÖZÜM

Kasım ayında Uluslar Ligi kapsamında oynayacağımız kritik Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde yeni bir yabancı teknik adamla anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı B planı devrede. TFF’nin, bu iki zorlu mücadeleye takımı geçici olarak deneyimli bir yerli çalıştırıcıya emanet ederek çıkmayı planladığı ifade ediliyor.

MASADAKİ SÜRPRİZ İSİM: ŞENOL GÜNEŞ

Federasyon kulislerinde konuşulan son bilgilere göre, kasım ayındaki iki maçlık periyot için düşünülen en güçlü adayın Şenol Güneş olduğu ortaya çıktı. Kalıcı bir teknik adamla anlaşma sağlanamaması halinde, A Milli Takım’ın Belçika ve Fransa maçlarında kulübesinde geçici olarak deneyimli teknik adamın yer alması bekleniyor.

AY-YILDIZLI FORMAYLA 3. DÖNEM İHTİMALİ

74 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında daha önce iki farklı dönemde görev yaptı:

2000-2004 Dönemi: A Milli Takım ile 50 karşılaşmaya çıkan Güneş, maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı ve 2002 Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye’ye Dünya üçüncülüğü kazandırdı.

A Milli Takım ile 50 karşılaşmaya çıkan Güneş, maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı ve 2002 Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye’ye Dünya üçüncülüğü kazandırdı. 2019-2021 Dönemi: İkinci döneminde 32 maçta görev alan tecrübeli çalıştırıcı, takımı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı.

Son olarak Trabzonspor’da görev yapan Şenol Güneş, Mart 2025’te bordo-mavili kulüpteki görevinden ayrılmıştı. TFF’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi adımları atması bekleniyor.