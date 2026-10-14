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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:49

Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı: "İşler çok daha zor olabilirdi"

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. İkinci yarıdaki etkili oyunuyla skorun Barcelona'ya dönmesinde başrol oynayan Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:49

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona’da Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Galatasaray deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı: "İşler çok daha zor olabilirdi"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'da Lamine Yamal, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Galatasaray deplasmanının zorluğuna ve iptal edilen golün önemine değindi.
Lamine Yamal, Galatasaray deplasmanının oynayabilecekleri en zor yerlerden biri olduğunu belirtti.
Yamal, Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın iptal edilen ikinci golünün maçın gidişatını etkileyebileceğini ifade etti.
Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya attığı çalımın sosyal medyada gündem olması hatırlatılan Yamal, görüntüyü henüz izlemediğini belirtti.
Çalımına 'yarı rabona' diyebileceğini ve o anın tamamen içinden geldiğini, kendiliğinden geliştiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

"GALATASARAY KALİTELİ BİR TAKIM"

Galatasaray’ın sahasında oynamanın kolay olmadığını belirten Yamal, “Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım” ifadelerini kullandı.

Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı: "İşler çok daha zor olabilirdi"

“İŞLER ÇOK DAHA ZOR OLABİLİRDİ”

Karşılaşmanın kırılma anına da değinen Yamal, Galatasaray’ın iptal edilen ikinci golünün maçın gidişatını etkilediğini belirterek, “İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi” dedi.

Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı: "İşler çok daha zor olabilirdi"

EREN ELMALI’YA ATTIĞI RABONA ÇALIMI

Gordon’a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı’ya attığı çalımın sosyal medyada gündem olması hatırlatılan Yamal, görüntüleri henüz izlemediğini belirterek, “Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum” diye konuştu.

"O AN TAMAMEN İÇİMDEN GELDİ"

Çalımına bir isim vermesi istenen genç futbolcu, “Ne deneceğini bilemedim. Buna belki rabona denebilir. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon’a asist yapmamı sağladı” ifadelerini kullandı.

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