Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı: "İşler çok daha zor olabilirdi"

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona’da Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Galatasaray deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.
Galatasaray’ın sahasında oynamanın kolay olmadığını belirten Yamal, “Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım” ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın kırılma anına da değinen Yamal, Galatasaray’ın iptal edilen ikinci golünün maçın gidişatını etkilediğini belirterek, “İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi” dedi.
Gordon’a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı’ya attığı çalımın sosyal medyada gündem olması hatırlatılan Yamal, görüntüleri henüz izlemediğini belirterek, “Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum” diye konuştu.
Çalımına bir isim vermesi istenen genç futbolcu, “Ne deneceğini bilemedim. Buna belki rabona denebilir. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon’a asist yapmamı sağladı” ifadelerini kullandı.