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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 04:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 04:22

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, galibiyetten ve oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Maçta geriye düşmelerine rağmen ilk yarıdaki etkili oyunu ikinci yarıda da sürdürerek oyunu domine ettiklerini belirten Alman çalıştırıcı, "Topu sahada daha iyi çevirirsek maçı döndürebileceğimizi biliyorduk. Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi." şeklinde konuştu. Maçın oyuncusu seçilen Lamine Yamal'a da övgüde bulunan Flick, "Olağanüstü bir oyuncu. Maçı çeviren oyuncu oldu" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 04:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 04:22

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, öne geçtiği mücadelede sahasında İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

HABERİN ÖZETİ

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona, geriye düştüğü mücadelede Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederken, teknik direktör Hansi Flick maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı.
Hansi Flick, ilk yarıda geriye düşmelerine rağmen ikinci yarıda bu atmosferde oyunu çevirip domine etmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Flick, Lamine Yamal'ın fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu ve ikinci yarıdaki asistleri ile son paslarıyla maçı çeviren isimlerden biri olduğunu söyledi.
Hedeflerinin çok daha büyük olduğunu ve kupa kazanmak istediklerini belirten Flick, sezon sonunda lig şampiyonluğu ve büyük kupaları hedeflediklerini ifade etti.
Alman teknik adam, maçta gol atan Karim Adeyemi ile Gabriel Jesus'un performanslarından ve sundukları opsiyonlardan memnun olduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Zorlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU ATMOSFERDE OYUNU DEĞİŞTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

İlk yarı ile ikinci yarıda takımın sergilediği performans arasındaki farkın sorulması üzerine devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen Flick, "İlk yarıda sahada gördüklerimden memnun olduğumu söyledim. Çeşitli pozisyonlarda topları kaybettik, ilk yarıda özellikle rakip yarı sahada top kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim. Bu anlamda ikinci yarıda daha iyi olabileceğimizi söyledim. Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi. Bunu başardık, oyunu domine etmek güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

LAMINE YAMAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lamine Yamal’ın maçın iki yarısındaki performansı hakkında konuşan Flick, genç futbolcunun oyununu değerlendirdi. Flick, "Yamal iyi durumda, fiziksel olarak da çok iyi durumda. oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak önemli. İkinci yarıda maçı bizim adımıza çeviren oyunculardan biri oldu. Aslında Yamal’ı tüm antrenmanda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Takımımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Olağanüstü bir oyuncu. İkinci yarıda performansı inanılmazdı. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları son derece başarılıydı. Birçok iyi oyuncum var. Tüm pozisyonlarda başarılıyız. Günün sonunda takım halinde başarılı olmamız önemli." şeklinde konuştu.

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

"MAÇI ÇEVİREBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarından dolayı memnun olduğunu ve ikinci yarıda da bu şekilde devam etmeleri halinde maçı çevirebileceklerini söylediğini aktaran Flick, "İlk yarı 1-0 geri düştük. İkinci yarıda oyunu döndürdük, maçı çevirdik ve kazandık. İlk yarıda 1-1’i bulmak önemliydi. Takıma şunu söyledim, ilk yarıda gördüğüm performanstan memnunum. Böyle oynamaya devam edersek, kalitemizi ve gücümüzü gösterebilirsek topu sahada daha iyi çevirirsek oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli" diye konuştu.

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

"HEDEFLERİM ÇOK DAHA BÜYÜK"

Takımının genel performansından oldukça memnun olduğunu belirten 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. Bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Öz güvenimiz yüksek, oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Hedeflerim çok daha büyük, kupalar kazanmak. Bu noktada bir şeyler kazanmış değiliz. Sezon sonunda; mayıs-haziran aylarında büyük kupalar, lig şampiyonluğu kazanılıyor. Şu an bunu hedefliyoruz. Antrenmanlarda gösterdiğimiz yüksek performans, sahaya yansıttığımız oyun bunun işaretlerinden bir tanesi. O yüzden şaşırmış değilim. Takımıma olan inancım yüzde 100. Bunun da sahaya yansımış olması, oyunu kontrol ediyor olabilmemiz önemli. Herkesin topa karşı istekli olması, topa sahip olduğunda kaliteyi sahaya yansıtıyor olmamız önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede üst düzey bir performans sergiledik" cümlelerine yer verdi.

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli

"ADEYEMİ VE JESUS'TAN MEMNUNUM"

Sezon başında takıma katılan Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus’un performanslarını da değerlendiren Alman teknik adam, "Sezon başında söylemiştim. Bu oyuncular da iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyona sahip olmak çok önemli. Adeyemi hızlı bir oyuncu. Aynı zaman da golcü de bir oyuncu. Bugün yine gol attı. Onun için oldukça mutluyum. Jesus da iyi bir oyuncu. Şu ankinden daha iyi olacaktır. Biraz daha potansiyeli var. Birkaç hafta içinde bunu sahaya yansıtacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Hansi Flick: Galatasaray'a karşı bu atmosferde kazanmak önemli
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