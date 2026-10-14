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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:33

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Barcelona yenilgisinin ardından konuştu! "Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İstanbul'da ağırladığı İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır, "2-0'ı bulsaydık bence maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık, ofsayttan döndü. Zor bir maçtı ama kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Barcelona yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:33

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta müsabakasında 'da İspanya temsilcisi 'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Barcelona yenilgisinin ardından konuştu! "Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz"

Taraftarların bugün harika olduğunu ve çok iyi bir atmosfer yarattıklarını belirten Uğurcan Çakır, "Bununla birlikte 1-0 öne geçtik. Aslında ikinci golü de attık ancak pozisyonu tam izleyemedim. Ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golümüz oldu. 2-0 olacaktı maç. Momentum bizdeydi, iyi oynuyorduk. Taraftarlarımızla birlikte baskıyı hissettirerek 2-0'ı bulmuştuk." dedi.

Maçın istedikleri gibi gittiğini belirten Çakır, "Sonrasında galiba 40-45. dakikalar arasında bir gol yedik. Top rakibin önünde kaldı ve iyi bir vuruşla golü buldular, 1-1 oldu ve soyunma odasına beraberlikle gittik. 2-0 olsaydı bence çok daha farklı bir maç olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın şu anda dünyanın en iyi ve en formda takımı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bugün onlara zorluk çıkarmak istedik. 2-0'ı bulsaydık bence maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık, ofsayttan döndü. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Zor bir maçtı ama kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Barcelona
#uğurcan çakır
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Spor
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