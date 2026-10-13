CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında ikinci hafta maçları oynanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, dev organizasyondaki ikinci hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

AVRUPA'DA 342. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde ilk haftayı puansız olarak 29. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenmişti.

BARCELONA'NIN SON DURUMU

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1'lik skorla yenmişti. Barcelona, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 3 puanla 3. sırada noktalamıştı.

Barcelona, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. Barcelona, bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Topladığı 24 puanla ligde ilk sırada yer alan Barcelona, son maçında sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Lopez, Rodri, Pedri, Yamal, Adeyemi, Gordon

GALATASARAY-BARCELONA CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Barcelona karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.