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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:52

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, ikinci hafta maçında saat 22.00'de İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Barcelona karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:52

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında ikinci hafta maçları oynanıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki ikinci hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi 'yı ağırlıyor. 'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 342. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde ilk haftayı puansız olarak 29. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

BARCELONA'NIN SON DURUMU

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1'lik skorla yenmişti. Barcelona, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 3 puanla 3. sırada noktalamıştı.

Barcelona, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. Barcelona, bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Topladığı 24 puanla ligde ilk sırada yer alan Barcelona, son maçında sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Lopez, Rodri, Pedri, Yamal, Adeyemi, Gordon

GALATASARAY-BARCELONA CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Barcelona karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Marco Guida
#Spor
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