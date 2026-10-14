Karabük'te bir okulda öğretmen olarak görev yapan E.Ç., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşım nedeniyle öğretmen hakkında inceleme başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden öğretmen açığa alındı Karabük'te sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına hakaret ettiği belirlenen öğretmen E.Ç. açığa alındı. Karabük merkez ilçesindeki bir okulda görevli E.Ç.'nin hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Karabük Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirildi.

KARABÜK VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ilçesinde bulunan bir okulda görevli E.Ç. isimli personelin, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, kamu kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Söz konusu paylaşımlarla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, ayrıca ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir."