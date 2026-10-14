Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden öğretmen açığa alındı

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İstanbul
Karabük'te bir okulda öğretmen olarak görev yapan E.Ç., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşım nedeniyle öğretmen hakkında inceleme başlatıldı.
Konuya ilişkin Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz merkez ilçesinde bulunan bir okulda görevli E.Ç. isimli personelin, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, kamu kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu paylaşımlarla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, ayrıca ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir."