Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona yenilgisini değerlendirdi! "2-0 öne geçseydik farklı bir maç olabilirdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 2. hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-1'lik skorla yenildi ve organizasyondaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda baktıklarında belli bir dakikaya kadar istediklerini yaptıklarını ve golü de bulduklarını belirten Okan Buruk, "İkinci golü de attık ancak golümüz iptal edildi. İlk yarının sonuna doğru kendi kalemize, ceza sahamızın üstüne kadar çok fazla çekildik. Aslında Barcelona'ya karşı çok istemediğim şeylerden biri buydu. Rakibi daha önde, biraz daha yüksekte karşılamak istiyorduk. Çünkü rakibi kalenize ne kadar yaklaştırırsanız yaklaştırın, o kadar tehlikeli olan bir takım olduklarını çok iyi biliyorduk. Geriye çekildikçe rakibin kalemize daha kolay gelme fırsatları oluştu." dedi.

Yedikleri golün şanssız bir gol olduğunu söyleyen Buruk, "Yamal'ın düşmesi, topun arada kalması ve bir anda duraksamamız sonucunda golü yedik. Skor 1-1 oldu. Devre arasında özellikle söylediğim şeylerden biri, yeniden öne çıkmamız ve ceza sahamıza çok fazla yaklaşmadan rakibi biraz daha ileride karşılamamızdı." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

İkinci yarıda çok erken 3-1 olduğunu ifade eden Okan Buruk, "İkinci golü korner dönüşünde, yan ortadan yedik. Üçüncü golün de gelmesiyle maç bir anda değişti. Çok önemli bir takıma ve çok önemli oyunculara karşı oynuyorsunuz. Skor dezavantajı arttıkça takımımızın morali de biraz düştü." dedi.

Barcelona'nın bu sezon çok formda oyuncuları olduğunu ve çok iyi transferler yaptığını söyleyen Buruk, "Onlara karşı oynarken baskı yaptığımız anlarda bile bazen topu kaybedip kaybetmeyeceklerini düşünüyorsunuz ancak bir anda baskıdan çıkabiliyorlar. İlk yarıda hatırladığım bir pozisyonda Pedri, çok büyük bir baskı altından hemen çıkarak oyunun yönünü değiştirdi. Rodri gibi top ayağına yapışan, oyun içerisinde çok etkili olan oyunculara karşı hücum presi yapmak zordu. Zaman zaman yapmayı denedik. İyi yaptığımız şeyler de oldu ancak dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık." dedi.

Okan Buruk açıklamasını, "Oyuncu değişikliklerinden sonra da oyunun seyri değişmedi çünkü oyuna giren oyuncular da çok etkiliydi. Belli bir dakikaya kadar heyecan yaşadık. İkinci golü bulup bir anda 2-0 öne geçseydik, belki de bizim için çok daha farklı, ivme kazanacağımız bir maç olabilirdi. Ancak ikinci yarıda çok erken gelen goller, maçtan kopmamıza neden oldu. Bazı şeyleri iyi yaptık, bazı şeyleri ise kötü yaptık. Oyuncularımın hepsi en iyisini yapmaya çalıştı. Bu maç için onlara söyleyecek çok fazla şeyim yok. Karşımızda çok iyi bir takım vardı." sözleriyle tamamladı.