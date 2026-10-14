Aşırı yağışlı metro istasyonu: Tavandan akan suları görenler şaşırdı

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İstanbul
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunda metronun tavanından içeriye sular aktı. Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman Metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.