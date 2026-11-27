İsviçre’de olumsuz hava şartları zincirleme trafik kazasına neden oldu. Zürih Kanton Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.45’te Zürih yakınlarında A1 otoyolunun Hammermühle Viyadüğü bölgesinde 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon zincirleme kazaya karıştı! 37 araçlık olayda 10 kişi yaralandı İsviçre ve Almanya'da olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. İsviçre'nin Zürih kantonu yakınlarında A1 otoyolunda 37 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kazaya neden olarak gösterilen zorlu kış şartları nedeniyle A1 otoyolunun St. Gallen istikameti trafiğe kapatıldı. Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan kar yağışı sonrası 400'den fazla trafik kazası meydana geldi. Bavyera'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluştu ve kamyon sürücüleri mahsur kaldı. Almanya Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yollarda buzlanma riski nedeniyle sürücüleri uyardı.

ZİNCİRLEME KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis, kazada 6'sı hafif şekilde yaralanan 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sıkıştığı araçtan kurtarma ekiplerince kurtarıldığı da ifade edildi. Kazadan yara almadan kurtulanların ise Kemptthal bölgesindeki dinlenme tesislerine götürüldüğü açıklandı.

ZOR KIŞ ŞARTLARI

Polis, A1 otoyolunun St. Gallen istikametinin akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini belirterek, sürücülerin bölgeden uzak durmalarını ve yönlendirilmiş güzergahları kullanmalarını istedi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis, kaza bölgesinde zor kış şartlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

ALMANYA'DA 400'DEN FAZLA KAZA

Almanya’nın güneyinde etkili olan kar yağışı sonrası Bavyera eyaletinde yüzlerce trafik kazası meydana geldi. Özellikle Avusturya yönüne giden otoyollarda uzun kuyruklar oluşarak, kamyon sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Bavyera Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 400’den fazla trafik kazası meydana geldi.

Bavyera eyaletinin güneyindeki Sudelfeld bölgesinde dağ yolunda Almanya Silahlı Kuvvetleri’ne ait dört sivil araç, eğitim tatbikatı sırasında yoldan çıktı. Polis, kazada içinde 9 kişi bulunan bir aracın devrildiğini bildirdi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan hafif yaralı yolcular, hastanelere sevk edildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), hafta sonu yollarda özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma olabileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.