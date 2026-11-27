Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 31 yaşındaki üniversite öğrencisi, yaşadığı maddi sıkıntılar ve eğitim hayatındaki sorunlar nedeniyle bunaldı. Bir parkta bankta oturduğu sırada yaşadıkları nedeniyle ağlayan kadın bu sırada telefonda da teyzesiyle konuşuyordu.

Belediyenin 3 denetim görevlisi ağlayan kadının yanına geldi salıncakta sallanan iki çocuğun kendisine ait olup olmadığını sordu. Çocuklarla herhangi bir bağının olmadığını, tanımadığını söyleyen kadının kimlik göstermesi istendi. Ardından ise 25 euro yani yaklaşık 1400 TL para cezası kesildi.

Alman kamu yayıncısı WDR'ye konuşan genç kadın, yalnız kalmak ve kimse tarafından görülmemek istediğini belirterek görevlilerin tutumu karşısında kendisini değersiz hissettiğini söyledi.

ALMAN YASALARINA GÖRE HAKSIZ

Para cezasının gerekçesi olarak Gelsenkirchen Belediyesi'nin çocuk oyun alanlarına ilişkin yönetmeliğinin 12'nci maddesi gösterildi.

Söz konusu düzenleme uyarınca, tabelalarda farklı bir yaş sınırı belirtilmediği sürece oyun alanları 14 yaşına kadar olan çocukların kullanımına ayrılıyor. Yetişkinlerin ise yalnızca çocuklara refakat etmeleri halinde bu alanlarda bulunmalarına izin veriliyor.

Genç kadın ise görevlilerin ceza uygulamak yerine kendisini uyararak bölgeden ayrılmasını isteyebileceklerini söyledi.

BELEDİYE CEZAYI SAVUNDU

Gelsenkirchen Belediyesi Sözcüsü Martin Schulmann, denetim görevlilerinin yürürlükteki kuralları uygulamakla yükümlü olduklarını belirtti. Belediye yetkilileri, görevlilerin kadına yönelik üslubunun uygunsuz olduğu yönündeki şikayetleri de reddetti.

Ancak oyun alanındaki tabelada yaş sınırına ilişkin bilgi bulunmasına rağmen yanında çocuk olmayan yetişkinlerin girişinin yasak olduğuna dair açık bir uyarının yer almadığı bildirildi.