Rusya'nın başkenti Moskova "AI Journey 2026" yapay zeka konferansına ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleştirilen ve Sberbank'ın her yıl düzenlediği konferansın bu yılki ana konuğu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev oldu.

ULAŞTIRMA, FİNANS, SAĞLIK...

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, oturum öncesinde yapay zeka uygulamalarına ilişkin sergiyi gezen Tokayev ve Putin, sergide iki ülkenin yapay zeka alanındaki projelerini inceledi. Kazakistan'ın tanıtım alanında "Teknolojik Ulus", "Startup City", kamu teknolojileri, Aitu mesajlaşma uygulaması, ulaştırmada yapay zeka ve finans teknolojileri olmak üzere altı başlıkta projeler sergilendi.

Rusya bölümünde ise eğitim, sağlık, şehir planlaması, yargı ve petrol sektöründe kullanılan dijital teknolojiler tanıtıldı. İki ülkenin ilgili kurum başkanları, liderlere yapay zeka alanındaki öncelikli projeler hakkında bilgi verdi.

DEVLET HİZMETLERİ YÜZDE 90 ÇEVRİM İÇİ ERİŞİLEBİLİR DURUMDA

Genel oturumda ülkesindeki dijital dönüşüme değinen Tokayev, "Bu yıl Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Yılı ilan edildi. Devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlası çevrim içi erişilebilir hale geldi" dedi.

"Dijital Kazakistan" stratejisinin, Yapay Zeka Kanunu'nun ve Dijital Kanun'un kabul edildiğini hatırlatan Tokayev, yaklaşık 13 milyon kişinin "eGov Mobile" uygulamasını kullandığını ve Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler e-devlet gelişim endeksinde 8 basamak yükselerek 16. sıraya çıktığını kaydetti. Tokayev, ülkenin bilgi teknolojileri hizmetleri ihracatının geçen yıl 1 milyar doları aştığını aktardı.

''KENDİ TEKNOLOJİMİZE SAHİP OLMALIYIZ''

Altyapı ve yetişmiş uzmanların tek başına teknolojik hamleyi garanti etmediğini belirten Tokayev, "Kendi geliştirdiğimiz teknolojilere sahip olmamız ve en önemlisi bunları reel ekonomiye uygulayabilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tokayev, şirketleri ve yazılım geliştiricileri somut üretim sorunlarının çözümünde bir araya getirecek "AI Challenge" yarışmasının düzenlenmesini, okul öğrencileri ve öğretmenlere yapay zekanın sorumlu kullanımını öğretmek için ortak "AI Journey Junior" projelerinin hayata geçirilmesini ve iki ülke arasında tamamen dijital bir ulaşım koridoru oluşturulmasını önerdi.

3'LÜ ZİRVE İÇİN PUTİN'E TEBRİK

Konuşmasının sonunda Putin'i 19 Kasım'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin sonuçları dolayısıyla tebrik eden Tokayev, "Kazakistan, Rusya ile stratejik ortaklığa ve müttefikliğe büyük değer veriyor" dedi.

''2026 EKİM'İ 'KARA EKİM''

Oturumda konuşan Putin, yapay zeka destekli siber saldırıların arttığına dikkat çekerek uzmanların bu nedenle Ekim 2026'yı "Kara Ekim" olarak adlandırdığını söyledi. Siber saldırılara karşı güçlü koruma önlemleri alınması gerektiğini belirten Putin, bu süreçte aşırı yasaklar getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce yapay zekada lider olanın dünyaya hükmedeceğini söyleyen Putin, artık bu teknolojiye sahip olmanın tek başına üstünlük sağlamadığını ifade etti. Rusya'nın Ulusal Yapay Zeka Geliştirme Stratejisi'nin 2036'ya kadar güncellenmesini öneren Putin, yerli yapay zeka modellerinin desteklenmesi konusunda, "Bu, sadece ülkenin teknolojik bağımsızlığı değil, aynı zamanda düşüncemizin ve değerlerimizin egemenliği meselesidir" dedi.

''NÜKLEER TEKNOLOJİLER EN BÜYÜK REKABET AVANTAJIMIZ''

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla inşa edilmesi için kamu-özel sektör iş birliği mekanizması geliştirilmesini öneren Putin, "Veri merkezlerinin inşasından ve elektrik şebekelerinin modernizasyonundan söz ediyoruz. Büyük ve küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere enerji kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojiler bizim en büyük rekabet avantajımızdır" diye konuştu.

Programın sonunda Tokayev ve Putin'e, "Yuni" robotları ile Boris Eyfman Bale Tiyatrosu sanatçılarının yer aldığı bir video gösterisi sunuldu.