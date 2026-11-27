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İstanbul
Samsun’da 2024 tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının ardından adliyeye sevk edilirken, ‘’Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım’’ diyerek kahkaha atan şüpheli S.S.’nin sözleri dikkat çekti. 2025 yılında görülen davada S.S.’ye hapis cezası verildi.
Olayın ardından tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 Ocak 2025 tarihinde görülen davada iki sanık da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Mahkeme olayda silah kullanan İ.M.'ye verilen cezayı onarken, S.S.'ye verilen cezanın yardım etme suçundan değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine hükmetti.
Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanık S.S., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda silah kullanan arkadaşını kastederek savunma yapan S.S., "Keşke onun arabasına binmeseydim. Karşı tarafı tanımıyorum. Çok pişmanım, kendimi olayın ortasında buldum" dedi.
Yaralının avukatı Öznur Öztürk ise dosya kapsamındaki görüntülere dikkat çekerek, sanığın olay sırasında mağdurun aracının camını kırıp yumruk attığını ve diğer sanığın eylemini kolaylaştırdığını ileri sürdü. Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep
etti.
Adliyeye getirilirken muhabir kamerasına "Ben öldürdüm, yakışıklı çekin" şeklinde konuşmasına da açıklık getiren S.S., "Ben fenomen olmak için, sosyal medyaya düşkünlüğümden dolayı adliyeye getirilince kameraya öyle konuştum. Allah rızası için beni yapmış olduğum suçtan yargılayın. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda S.S.'yi "yardım etmek" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay kararı doğrultusunda cezasında yarı oranında indirim yapılan S.S., kararın ardından mahkeme heyetine "Allah razı olsun başkanım" dedi.