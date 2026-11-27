Samsun’da 2024 tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının ardından adliyeye sevk edilirken, ‘’Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım’’ diyerek kahkaha atan şüpheli S.S.’nin sözleri dikkat çekti. 2025 yılında görülen davada S.S.’ye hapis cezası verildi.



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HABERİN ÖZETİ “Ben öldürdüm, yakışıklı çekin” demişti! Mahkemede aldığı ceza şaşırttı Samsun'da bir silahlı yaralama olayı sonrası adliyeye sevk edilirken 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım' diyen S.S. adlı şüpheli, yeniden görülen davada 'yardım etmek' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda silah kullanan İ.M. ve S.S. hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. İlk davada iki sanık da 13'er yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, S.S.'ye verilen cezanın 'yardım etme' suçundan değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle davayı yeniden gördü. S.S., pişman olduğunu ve fenomen olmak için kameraya öyle konuştuğunu belirtti. Yargıtay'ın talebi doğrultusunda S.S. 'yardım etmek' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Olayın ardından tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 Ocak 2025 tarihinde görülen davada iki sanık da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Mahkeme olayda silah kullanan İ.M.'ye verilen cezayı onarken, S.S.'ye verilen cezanın yardım etme suçundan değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine hükmetti.



‘ÇOK PİŞMANIM’

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanık S.S., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda silah kullanan arkadaşını kastederek savunma yapan S.S., "Keşke onun arabasına binmeseydim. Karşı tarafı tanımıyorum. Çok pişmanım, kendimi olayın ortasında buldum" dedi.



CAMI KIRIP YUMRUK ATTI

Yaralının avukatı Öznur Öztürk ise dosya kapsamındaki görüntülere dikkat çekerek, sanığın olay sırasında mağdurun aracının camını kırıp yumruk attığını ve diğer sanığın eylemini kolaylaştırdığını ileri sürdü. Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep

etti.



‘FENOMEN OLMAK İÇİN YAPTIM’

Adliyeye getirilirken muhabir kamerasına "Ben öldürdüm, yakışıklı çekin" şeklinde konuşmasına da açıklık getiren S.S., "Ben fenomen olmak için, sosyal medyaya düşkünlüğümden dolayı adliyeye getirilince kameraya öyle konuştum. Allah rızası için beni yapmış olduğum suçtan yargılayın. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



‘ALLAH RAZI OLSUN BAŞKANIM’

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda S.S.'yi "yardım etmek" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay kararı doğrultusunda cezasında yarı oranında indirim yapılan S.S., kararın ardından mahkeme heyetine "Allah razı olsun başkanım" dedi.

