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İstanbul
ABD doları, yapay zeka hisselerindeki dalgalanmanın piyasalarda yol açtığı belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentileriyle 22 ayın zirvesine yakın seviyelerde. Dolar endeksi 103,81 düzeyinde dengelenirken yıl başından bugüne yüzde 5,7 değer kazandı.
Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi 103,81 seviyesinde yatay kaldı. Pazartesi günü 104,53 ile geçen yılın mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endeks, ertesi gün kazanımlarını geri verdi ve haftayı yatay tamamlamaya yöneldi.
Cuma günü Asya işlemlerinin ilk saatlerinde ABD doları Japon yeni karşısında yüzde 0,1 artarak 159,355 yene yükseldi ve İsviçre frangı karşısında 0,83455 düzeyine geldi.
Euro 1,0964 dolar seviyesinde yatay kalırken sterlin 1,3099 dolara hafif geriledi. Risk duyarlılığı yüksek Avustralya doları ise çarşamba günü 0,6559 dolarla bir yılın dibini gördükten sonra 0,6631 dolara ulaştı.
Mizuho analistleri müşteri notunda, "Tüm gözler yapay zeka bağlantılı hisselerdeki düşüş eğiliminin tersine dönüp dönmeyeceğinde" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, olası bir toparlanmanın Avustralya doları ve yüksek getirili Meksika pesosu gibi para birimlerini destekleyebileceğini, yeni satış dalgalarının ise ek baskı doğurabileceğine inanıyor.
Doları destekleyen temel unsur, FED'in para politikasında sıkılaşmaya gideceği beklentisi oldu. CME Group'un FedWatch aracına göre yatırımcılar 9 Aralık'ta çeyrek puanlık faiz artışını neredeyse kesin görüyor.
Ekim ayında beklentilerin üzerinde gelen ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verisindeki keskin yukarı yönlü revizyon ve FED'in büyümenin sürdüğüne, enflasyonun ise yapışkan kaldığına işaret eden anketi, nisan ayı civarında ek faiz artışı beklentisini de güçlendirdi.
Yılın bitimine 1 ay kala dolar endeksi 2026 genelinde yaklaşık yüzde 5,7 yükseldi. NAB stratejistleri yayımladıkları araştırma raporunda, "ABD doları önceden öngörülenden daha uzun süre güçlü kalacak bir patikada görünüyor" ifadesini kullanırken, "Hızlı yükselişi dikkate alındığında daha fazla kazanç için alanın sınırlı olduğunu düşünüyoruz" uyarısında bulundu.