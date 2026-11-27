DOLAR ENDEKSİ HANGİ SEVİYEDE?

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi 103,81 seviyesinde yatay kaldı. Pazartesi günü 104,53 ile geçen yılın mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endeks, ertesi gün kazanımlarını geri verdi ve haftayı yatay tamamlamaya yöneldi.