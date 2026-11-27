Siyah-beyazlı ekibin Avrupa sahnesindeki kritik galibiyetine tribün desteği vermek ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Bingöl'den yola çıkan kafile, zorlu deplasmanın ardından şehre dönüş yaptı. Karşılaşma öncesi pankart açmak istedikleri sırada güvenlik güçlerinin sert engellemesiyle karşılaşan taraftar grubunun yöneticileri, Batum'da yaşadıkları süreci tüm detaylarıyla paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçındaki Türk taraftarlar yaşadıklarını tek tek anlattı: 'Gürcistan'da değil, İsrail'deydik!' Beşiktaş'ın Avrupa maçına destek vermek ve Filistin'e dikkat çekmek amacıyla Bingöl'den Batum'a giden taraftar grubu, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştıklarını belirtti. Taraftar grubu, Batum'da Filistin'e destek amacıyla pankart açmak istediklerinde sert bir müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Grup üyeleri, stadyuma girişte Türk bayrağı ve Beşiktaş amblemli atkılarına izin verilmediğini, pankartlarının ise maç başlamadan kapatıldığını söyledi. Yaşanan müdahaleler sonucunda bir taraftarın bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Taraftar yöneticileri, yaşananlara rağmen mesajlarının daha geniş kitlelere ulaştığını ve dik duruşlarından taviz vermediklerini ifade etti. Türk polisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine sahip çıktığını ve destek olduğunu belirttiler.

ABDÜLMUTTALİP KALKAN: "BATUM'DA AĞIR MÜDAHALELERLE KARŞILAŞTIK"

Maça gitme amaçlarının yalnızca futbol izlemek olmadığını, Filistin halkına destek mesajı göndermeyi hedeflediklerini vurgulayan Çarşı Bingöl yöneticilerinden Abdülmuttalip Kalkan, Batum'da beklenmedik bir tabloyla karşılaştıklarını dile getirdi.

Deplasman kültürünün bir parçası olarak her maça gittiklerini ancak bu karşılaşma için özel bir hazırlık yaptıklarını belirten Kalkan, şunları söyledi:

"Çarşı Bingöl grubu olarak kalktık Bingöl'den gittik. Sürekli deplasmanlara, her türlü maçlara gidiyoruz. Bu maça ekstra gitmek ve farklı bir pankart hazırlamak istedik. Amacımız spordan ziyade başka şeyleri duyurmaktı. Çarşı olarak, başta Çarşı Doğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki gruplarla sürekli farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dün sabah saat 09.00-10.00 civarında Batum'a ulaştık. Pankartımızı açıp şehirde kısa bir tur attık. Ancak akşam maç saatine kadar çok ciddi polis baskısına ve ırkçılığa maruz kaldık. Kendimizi Gürcistan'da değil de adeta İsrail'de hissettik. Karşımızda Gürcistan polisi değil, sanki İsrail askeri ve polisi vardı. Basına yansımayan çok ağır müdahaleler yaşandı. Henüz stada gitmeden, kortej halindeyken bile bazı arkadaşlarımız ağır darbeler aldı; hatta bir arkadaşımız bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı. Allah ona da acil şifalar versin."

"TÜRK BAYRAĞI VE BEŞİKTAŞ ARMASI İÇERİ ALINMADI"

Stadyum girişinde ve tribünde yaşanan yasaklara da değinen Kalkan, maruz kaldıkları müdahalenin mesajlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını ifade etti:

"Stada girerken Türk bayrağına kesinlikle izin vermediler. Atkılarımızda Türk bayrağı ve Beşiktaş amblemi olduğu için içeri almadılar. Filistin'e verdiğimiz destekten dolayı açık bir ırkçılık vardı. Maç başlamadan bir-iki dakika önce pankartımızı açtık ancak anında müdahale edip kapattılar. Çok sert tepki gösterdiler, hatta 2-3 arkadaşımızı ters kelepçeyle stat dışına çıkardılar. Buna rağmen yılmadık, pankartı üç kez daha açmayı denedik. Polis adeta kavga çıkarmak ve müdahale etmek için bahane arıyordu. Biz şiddete karşıyız ama maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. Yine de bu durum bir bakıma sesimizi duyurmamıza yaradı; uyguladıkları zulüm kendi ayaklarına dolandı ve mesajımız çok daha fazla etki uyandırdı. Bu açıdan içimiz rahat. Yediğimiz cop darbeleri ve biber gazları bugün unutuldu. Orada sadece Bingöl değil, 81 ilden gelen Çarşı grupları vardı ve hepsi aynı şiddete rağmen dik duruşundan taviz vermedi. Dediğim gibi, dün maalesef Gürcistan'da değil, İsrail'deydik."

YUSUF BERİ: "TÜRK POLİSİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİZE SAHİP ÇIKTI"

Çarşı Bingöl yöneticilerinden Yusuf Beri ise stadyumda çifte standart uygulandığına dikkat çekerek, Türk yetkililerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Beri, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi:

"Dün stada girdiğimizde İsrail taraftarlarının kendi bayraklarını rahatça açtığını gördük. Ancak bizim açtığımız pankartlara ve Filistin bayrağına tahammül edemediler, izin vermediler. Çok yoğun biber gazına ve şiddete maruz kaldık. Orada 81 ilden gelen Çarşı mensubu arkadaşlarımızla omuz omuzaydık. Türkiye'den gelen Spor Şube polislerimize çok teşekkür ediyorum, orada bize gerçek anlamda sahip çıktılar. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızdan da arayarak bir ihtiyacımız olup olmadığını ve sağlık durumumuzu sordular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Eğer bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize."