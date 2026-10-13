Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından İGA İstanbul Havalimanı’nda pek çok hava yolu şirketi Riyad’a olan seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. Başta Türk Hava Yolları ve Saudia olmak üzere İstanbul Havalimanı kalkışlı Riyad seferleri tamamen iptal edilirken, diğer Suudi Arabistan destinasyonlarında kısmi düzenlemelere gidildi.

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HABERİN ÖZETİ Riyad'a uçuşlar durduruldu: İstanbul Havalimanı'nda peş peşe iptaller Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı sonrasında, başta THY ve Saudia olmak üzere birçok hava yolu şirketi Riyad'a olan seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın operasyonları geçici olarak askıya alındı. İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı. Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) Riyad uçuşlarını durdurdu. Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na yönelik seferlerde kısmi iptaller yaşanırken, Medine seferleri sorunsuz devam etti.

RİYAD UÇUŞLARI DURDU



Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri doğrultusunda başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını durdurdu.

MEDİNE SEFERLERİ SÜRÜYOR

Riyad hattında yaşanan iptallerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda, Suudi Arabistan'ın bir başka hatlarından biri olan Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferler operasyonlarını sürdürürken bazı seferler ise iptal edildi. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'ndan Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na yapılan seferler sorunsuz bir şekilde devam etti.