Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara başsavcılıktan açıklama

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UYGULAMALAR
İstanbul
Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlığına tedbir konulduğu yönündeki iddialara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı anlaşılmış olup yanlış anlamalara mahal vermemek adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Bu haberlerde; bahsedilen şüpheliler ile ilgili olarak daha önce Başsavcılığımızca malvarlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir.
Ancak ilgili tarihte Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılığımızca ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması sağlamıştır.
Bu minvalde; bugün itibari ile ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir. Hal böyleyken mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında olan 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir."