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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:31

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığına tedbir konulduğu yönündeki haberlerin ardından soruşturmada yeni bir karar alınmadığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara başsavcılıktan açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:31

Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlığına tedbir konulduğu yönündeki iddialara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

HABERİN ÖZETİ

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara başsavcılıktan açıklama

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine dair haberlerin ardından açıklama yaparak, mal varlığı tedbirlerinin daha önce alındığını ve güncel bir karar olmadığını belirtti.
Başsavcılık, bazı sosyal medya ve dijital mecralarda çıkan haberlerin ardından açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.
Daha önce bazı şüpheliler hakkında mal varlığı tedbirleri uygulandığı ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiği ifade edildi.
Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği'nin de dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan kararın kendilerine gönderildiği belirtildi.
Soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı, bu durumun fark edilmesi üzerine tedbirlerin doğru uygulanmasının sağlandığı aktarıldı.
Bugün itibarıyla ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmadığı, mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

"Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı anlaşılmış olup yanlış anlamalara mahal vermemek adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu haberlerde; bahsedilen şüpheliler ile ilgili olarak daha önce Başsavcılığımızca malvarlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir.

Ancak ilgili tarihte ve Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılığımızca ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması sağlamıştır.

Bu minvalde; bugün itibari ile ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir. Hal böyleyken mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında olan 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir."

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ETİKETLER
#Mal Varlığı
#merkez bankası
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Fatma Betül Sayan Kaya
#Sermaye Piyasaları Birliği
#Gündem
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