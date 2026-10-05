Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın TMSF hesabına ödeme yapmasına izin çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi.

Fatma Betül Kaya ve eşinin ana para hariç, fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktığı açıklandı.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazı göndermişti.