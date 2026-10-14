Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesine üzerine yapılan şikayetlerin ardından harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili uyarı yazısı gönderdi.
Bakanlık tarafından gönderilen uyarı yazısında; hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerin bazılarında gramaj bilgisinin yer aldığı, bazılarında ise bu bilginin eksik olduğu veya hiç bulunmadığı belirtildi.
Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması istendi.