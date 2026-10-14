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Ekonomi
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:32

Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok

İnternet ve uygulama üzerinden satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikayetleri Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlıktan gönderilen yazıda tüketicinin sipariş verdiği etin gramajı ve özelliklerine kadar detaylıca bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:32

, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesine üzerine yapılan şikayetlerin ardından harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili uyarı yazısı gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesine ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesi üzerine uyarı yazısı gönderdi.
Hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerde gramaj bilgisinin eksikliği veya yokluğu belirtildi.
Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi istendi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Bakanlık tarafından gönderilen uyarı yazısında; hamburger, , ve gibi kırmızı ve beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerin bazılarında gramaj bilgisinin yer aldığı, bazılarında ise bu bilginin eksik olduğu veya hiç bulunmadığı belirtildi.

Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok

AÇIK VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması istendi.

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ETİKETLER
#köfte
#Hamburger
#Ticaret Bakanlığı
#döner
#iskender
#Ekonomi
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