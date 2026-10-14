Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesine üzerine yapılan şikayetlerin ardından harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili uyarı yazısı gönderdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hamburger, döner, köfte... Gramaj oyununa izin yok Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesine ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik veya hiç belirtilmemesi üzerine uyarı yazısı gönderdi. Hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerde gramaj bilgisinin eksikliği veya yokluğu belirtildi. Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi istendi.

Bakanlık tarafından gönderilen uyarı yazısında; hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerin bazılarında gramaj bilgisinin yer aldığı, bazılarında ise bu bilginin eksik olduğu veya hiç bulunmadığı belirtildi.

AÇIK VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması istendi.