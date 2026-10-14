İstanbul’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi: Mahmutbey-Habipler hattında trafik felç oldu

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İstanbul
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mahmutbey-Habipler yolunda trafik deyim yerindeyse felç oldu. Sağanakla birlikte yolun bazı bölümlerinde su baskını oluşurken, su birikintileri nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişinde ciddi aksamalar meydana geldi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.