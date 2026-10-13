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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:46

Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ekipler, yağış öncesi kent genelindeki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalar yaptı. Hattın içinden ekipleri bile şaşırtan bir manzara ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:46

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi ve yağmur suyunun tahliyesinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferler durduruldu ve istasyon tahliye edildi.
Ihlamurkuyu İstasyonu'ndaki kablolarda meydana gelen patlamanın ardından istasyona duman yayıldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve metro seferleri durduruldu.
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda bekleyen yolcular görevliler tarafından tahliye edildi.
Arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul, teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Çalışmalar sırasında hatlarda biriken atıklar temizlenirken, ekipler alışılmışın dışında bir görüntüyle karşılaştı. Yağmur suyu hattından ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul çıkarıldı.

Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı

Yağmur suyu hatlarına atılan ıslak mendil, çöp ve yabancı cisimler suyun akışını engelleyerek tıkanmalara neden olabiliyor. Özellikle yağışlı havalarda altyapının işlevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için hatların temiz tutulmasının önem taşıdığı belirtildi.

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ETİKETLER
#Üsküdar
#sultanbeyli
#metro istanbul
#M5 Üsküdar Sultanbeyli Metro Hattı
#Ihlamurkuyu İstasyonu
#Gündem
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