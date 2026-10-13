Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı

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İstanbul
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi ve yağmur suyunun tahliyesinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sırasında hatlarda biriken atıklar temizlenirken, ekipler alışılmışın dışında bir görüntüyle karşılaştı. Yağmur suyu hattından ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul çıkarıldı.
Yağmur suyu hatlarına atılan ıslak mendil, çöp ve yabancı cisimler suyun akışını engelleyerek tıkanmalara neden olabiliyor. Özellikle yağışlı havalarda altyapının işlevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için hatların temiz tutulmasının önem taşıdığı belirtildi.