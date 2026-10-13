Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi ve yağmur suyunun tahliyesinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekipler bile şaşırdı: Yağmur suyu hattından bavul çıktı M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferler durduruldu ve istasyon tahliye edildi. Ihlamurkuyu İstasyonu'ndaki kablolarda meydana gelen patlamanın ardından istasyona duman yayıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda bekleyen yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul, teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Çalışmalar sırasında hatlarda biriken atıklar temizlenirken, ekipler alışılmışın dışında bir görüntüyle karşılaştı. Yağmur suyu hattından ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul çıkarıldı.

Yağmur suyu hatlarına atılan ıslak mendil, çöp ve yabancı cisimler suyun akışını engelleyerek tıkanmalara neden olabiliyor. Özellikle yağışlı havalarda altyapının işlevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için hatların temiz tutulmasının önem taşıdığı belirtildi.