Arı sokmasının ardından vücudunuzda neler oluyor? Yeni araştırma gerçeği ortaya çıkardı

Avustralyalı bilim insanları, bal arılarının sokma işleminden sonra vücutlarından ayrılan iğnelerinin nasıl çalıştığını ortaya çıkardı. Yüksek hızlı video görüntülerinden yararlanan araştırmacılar, yalnızca 2 milimetre uzunluğundaki iğnenin hedef dokuya kendi mekanizmasıyla nüfuz ettiğini ve zehir enjekte etmeyi sürdürdüğünü belirledi.

PNAS dergisinde yayımlanan çalışma, bal arısının iğnesinin çift pistonlu gelişmiş bir mikro pompa gibi çalıştığını ilk kez ayrıntılı biçimde ortaya koydu.