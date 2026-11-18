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İstanbul
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına gelen kapüşonlu şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla aracın lastiklerine kesmeye başladı. Dört lastiğe de defalarca bıçak saplayan şahıs, sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Otomobilinin lastiklerine zarar verildiğini fark eden araç sahibi, polis ekiplerine şikayette bulunurken, şahsın lastiklere zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.